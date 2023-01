Volcó camioneta en Reta: El conductor fue sacado del habitáculo por los Bomberos

5 enero, 2023

Aunque no sufrió lesiones, los Bomberos Voluntarios de Reta debieron intervenir para sacar al conductor de una camioneta que había quedado atrapado en el habitáculo luego de volcar.

Por información obtenida en el lugar, quién estaba manejando el vehículo habría realizado una maniobra de emergencia mientras transitaba, lo que habría sido el motivo por el cual no pudo controlar el rodado que finalmente volcó.

Además del chofer, viajaba una mujer y una menor, quienes no sufrieron consecuencias personales en el siniestro.

Trabajó en el lugar, personal Policial además de los Bomberos Voluntarios.



