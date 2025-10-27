Volcó micro que transportaba hinchas de Flamengo a la Argentina: 16 heridos

27 octubre, 2025

Un micro en el que viajaban hinchas de Flamengo rumbo a la Argentina para presenciar el partido ante el Racing Club de Avellaneda que se jugará este miércoles, volcó en la ruta BR-116, a la altura del kilómetro 282, cerca de Barra Mansa, en el interior del estado de Río de Janeiro.

La unidad era uno de los vehículos que iba en caravana hacia Avellaneda para presenciar el partido por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

La Policía Federal de Carreteras constató que el accidente ocurrió alrededor de las 16:20 y dejó un saldo de 16 heridos. El conductor está en estado crítico.

