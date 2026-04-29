Volvieron las amenazas: Baño escrito en la Escuela Rural Nº26

29 abril, 2026 792

Uno de los baños de la Escuela Rural Nº 26, ubicada a la altura de Olivero Duggan al 3500, fue objeto de una escritura intimidatoria presumiblemente por parte de algún alumno.

La situación fue advertida por los directivos del establecimiento educativo, que dieron inmediato aviso a las autoridades superiores.

A pesar de la incertidumbre del momento, el dictado de clases continuó con normalidad y se cumplió el protocolo que se encuentra vigente para este tipo de cuestiones, radicando la correspondiente denuncia ante la Policía.

Esto ocurrió pasado este mediodía, cuando se presentó en el lugar una comisión del Comando de Prevención Rural, que tomó intervención en el tema, y recibió la denuncia penal realizada por los directivos del colegio.

La información fue confirmada en ámbitos oficiales, donde destacaron la celeridad puesta de manifiesto, cumpliendo estrictamente con el protocolo impuesto a partir del surgimiento de este tipo de casos.

Cabe destacar que todo se desarrolló con normalidad en el ámbito educativo, no hubo pánico.

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