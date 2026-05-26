(videos) Voraz incendio afecta a tres departamentos en calle Alberdi al 820

26 mayo, 2026 364

Un voraz incendio afecta a tres departamentos ubicados en la calle Alberdi a la altura del 820.

El fuego se habría originado en una de las viviendas y rápidamente se propagó hacia las otras dos propiedades linderas, las cuales sufren diferentes grados de afectación por el avance de las llamas y la densa columna de humo.

En el lugar trabaja de forma activa una autobomba y una unidad de traslado del cuerpo de bomberos para controlar el siniestro y evitar que continúe expandiéndose.

Según los primeros reportes, afortunadamente no se registran personas heridas ni afectadas por la contingencia, reportándose únicamente daños materiales de consideración.

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