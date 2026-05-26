(videos) Voraz incendio afecta a tres departamentos en calle Alberdi al 820
Un voraz incendio afecta a tres departamentos ubicados en la calle Alberdi a la altura del 820.
El fuego se habría originado en una de las viviendas y rápidamente se propagó hacia las otras dos propiedades linderas, las cuales sufren diferentes grados de afectación por el avance de las llamas y la densa columna de humo.
En el lugar trabaja de forma activa una autobomba y una unidad de traslado del cuerpo de bomberos para controlar el siniestro y evitar que continúe expandiéndose.
Según los primeros reportes, afortunadamente no se registran personas heridas ni afectadas por la contingencia, reportándose únicamente daños materiales de consideración.
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