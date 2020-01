Voraz incendio en un depósito de la casa de sepelios pringlense Patrault

8 enero, 2020 Leido: 108

Un incendio de gran magnitud se registró en la mañana de ayer a las 11, en el depósito de la firma Patrault & Cía Servicios Sociale de Coronel Pringles, con pérdidas casi totales. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, que en pocos minutos arrasó con los vehículos existentes en el galpón, remises, autos antiguos, ambulancias.

El denso y negro humo por momentos hacía imposible la visibilidad en el sector, convirtiendo el lugar en un espacio sofocante.

Parte del techo se cayó, haciendo más arduo la labor de los bomberos voluntarios, que permanentemente tenían que hidratarse con agua, y usar oxígeno.

El fuego también alcanzó el entrepiso del lugar, donde se hallaba el depósito de cajones que quedaron totalmente arrasados por el foco ígneo.

Se hicieron presentes seis dotaciones de bomberos, que permanentemente tenía que ir reponiendo el agua de las cisternas, que no daban abasto, lo que habla de la intensidad del siniestro.

De acuerdo a lo señalado, al haber baja presión en el agua, tenían que trasladarle desde el Parque Vial, lo que dificultó un poco el proceso.

A las 12.33 horas recién se pudo controlar el fuego, y los servidores públicos continuaron con la tarea para enfriar el interior, si bien no entraron en el primer momento, por prevención de la caída total del techo.

Las 5 dotaciones, estuvieron a cargo del Jefe de Bomberos, Fabián Rossi y de Leandro Montenegro. Los servidores quedaron agotados, tras el tremendo esfuerzo realizado. También tuvieron la precaución de cuidar que el fuego no llegue al depósito de pintura de la empresa Galmes, que se halla ubicado justo al lado del galpón enfriando las paredes, para evitar una tragedia mayor.

FUENTE: El Orden de Coronel Pringles

Volver