Voraz incendio en una refinería del Parque Industrial en Pilar

29 marzo, 2026 0

Un operario murió y otro resultó herido de gravedad, como consecuencia de un incendió que se originó en las últimas horas dentro del Parque Industrial de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, confirmaron las autoridades.

El siniestro se produjo a última hora de la tarde en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, de ese complejo fabril, mientras los operarios intentaban cargar combustible a un camión.

En el lugar hay depósitos de nafta y gasoil, lo que provocó una rápida combustión, que derivó en una serie de explosiones, ocasionándole la muerte a un trabajador, mientras que su compañero fue derivado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y su estado es reservado.

De acuerdo a medios locales, meses atrás había realizado un simulacro de incendio y evacuación con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar.

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