Vuelco en camino rural: eran pescadores de Azul que iban a Reta

16 noviembre, 2025

Los dos ocupantes del Peugeot que se despistó este domingo en cercanías de Lin Calel, eran pescadores azuleños que iban a participar del concurso del Instituto Secundario Almafuerte.

Así lo confirmó a LU 24 la bombera Mariana Porto, quien intervino en la dotación que fue al rescate al ser convocados por uno de los accidentados, a las 6:30.

“Llegamos al lugar y ya estaba la ambulancia con la médica y la enfermera, y nuestra tarea fue entregarle todas las dependencias a quien resultó ileso, y luego procedimos a dar vuelta el automóvil”, informó.

Sobre la mecánica del accidente, Porto opinó que “seguramente se han pasado de largo porque estaban a pocos metros de la ruta que conduce al balneario”.

