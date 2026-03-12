Vuelco en camino vecinal entre Descalzi e Indio Rico

Este jueves, alrededor de las 17:00 se produjo el vuelco de un Chevrolet Prisma en el camino vecinal que une Nicolás Descalzi con Indio Rico, que dejó como saldo una mujer rescatada por los Bomberos Voluntarios de la localidad, la que fue trasladada posteriormente a Coronel Pringles para su evaluación médica.

Según informó a LU 24 el jefe del Cuartel, Alberto Hinding, por causas que se tratan de establecer se produce el accidente, que termina con el Prisma dentro de una cuneta de más de un metro y medio de profundidad, resultando con serios daños en su estructura producto del impacto, quedando atrapada su conductora en el interior.

Avisados de la circunstancia, se dirigieron al lugar dos dotaciones en el camión y la camioneta del cuerpo, a cargo de Guillermo Hinding, quienes la extrajeron del auto, arribando simultáneamente la ambulancia que la condujo al nosocomio pringlense.

