Vuelco en cercanías de Dorrego: un tresarroyense resultó ileso

22 agosto, 2025 16

En la mañana de este viernes se produjo un vuelco en las inmediaciones del acceso a Coronel Dorrego, protagonizado por un automóvil Suzuki Fun. El vehículo era conducido por Gabriel Sánchez, de 28 años, oriundo de Tres Arroyos, quien afortunadamente no sufrió lesiones.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal de la ambulancia local, quienes brindaron asistencia y controlaron la situación.

A pesar del incidente, la circulación sobre la ruta no se vio interrumpida. Las causas del siniestro están siendo investigadas.

Fuente y fotos: FM manantial 97.3

