Vuelco en Ruta 3: una mujer resultó con lesiones leves

3 diciembre, 2025 68

Esta tarde, una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un vuelco a la altura del kilómetro 598 de la Ruta Nacional Nº 3. Tras el siniestro el vehículo quedó detenido sobre la banquina.

Según informaron fuentes del lugar, una mujer que viajaba en la camioneta resultó con golpes, aunque sin riesgo de vida. Fue asistida en el sitio y posteriormente trasladada al Hospital Municipal de Coronel Dorrego para una evaluación médica más detallada.

Personal policial y de emergencias trabajó en la zona para asegurar el tránsito y brindar asistencia. Las causas del vuelco aún se encuentran bajo investigación.

Fuente y fotos FM Manantial 97.3

