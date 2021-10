Ya está cumpliendo una medida de privación de la libertad el menor acusado de decenas de robos

El detonante fue un robo perpetrado a la ferretería de la Cooperativa Agraria, que cometió días pasados e incluso se tomó un remis tras lograr su cometido frente a un cómplice. Pero al adolescente que en las últimas horas comenzó a cumplir una medida de privación de la libertad por seis meses en un establecimiento marplatense se le sindican no menos de seis hechos desde que regresó a la ciudad tras cumplir una medida anterior, y varias decenas desde que comenzó su raid delictivo.

En la mayoría de los casos su presencia deja algún tipo de huella, ya sea porque se lo registra en las cámaras de seguridad, o porque repite un modus operandi similar. De manera que los hechos que se le imputan no han sido difíciles de esclarecer para la justicia, que en este caso tomó una medida excepcional por la reiteración de la conducta delictiva por parte del chico, que no parece encontrar freno en su accionar ni siquiera en la aplicación de medidas sancionatorias.

Esta última disposición que emana del Juzgado de Garantías del Joven, subrogado por la doctora Fabiana Brandolín, como consecuencia de la investigación impulsada desde la UFIJ 4, es considerada excepcional por su dureza, pero parece ser un límite necesario no sólo para reparar simbólicamente a la gran cantidad de damnificados, sino también para el propio joven involucrado, que no encuentra el rumbo.

