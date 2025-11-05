Pidieron 5 años de cárcel para el supermercadista chino acusado de abuso

5 noviembre, 2025 126

Se llevó adelante en Bahía Blanca el debate en el cual se juzgó la conducta de Xiling “Leo” Jiang, un comerciante chino de Bahía Blanca, imputado en una causa de abuso sexual reiterado en perjuicio de al menos tres empleadas. Los manoseos a trabajadoras se habrían consumado en el supermercado oriental ubicado en 11 de Abril al 100.

El fiscal de delitos sexuales, Dr. Diego Torres, solicitó la pena de 5 años de prisión y la prohibición de acercarse a las víctimas para el supermercadista.

El Dr. Juan Ignacio Vitalini, defensor particular de Jing, requirió la absolución de su cliente y, en caso de ser condenado, la pena mínima prevista para este tipo de delitos.

El fallo del Juez en lo Correccional Nº 1, Dr. Gabriel Giuliani, se emitirá la semana próxima.

