Falleció la ciclista que tuvo un accidente en Caseros y Reconquista

6 noviembre, 2025 0

Luego de permanecer internada, se conoció en las últimas horas el fallecimiento de la mujer que protagonizó un accidente de tránsito este martes en Caseros y Reconquista.

Recordamos que los vehículos involucrados fueron un automóvil VW Polo y una bicicleta, donde se investigan las causas del choque. La víctima, al ingreso a la guardia del Centro Municipal de salud, habría presentado múltiples fracturas razón por la cual quedó en atención hospitalaria, aunque no habría podido superar su delicado estado, y falleció.

Se supo que tenía 71 años y era residente de nuestra ciudad.

Ver nota anterior

Volver