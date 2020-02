Hombre acusado de robo en Claromecó dio su versión de los hechos: dice que le habían alquilado la casa

17 febrero, 2020 Leido: 1204

Hugo Omar Lescano, un hombre de 60 años que reside en Tres Arroyos y fue acusado de robo en Claromecó durante el fin de semana, llegó a la redacción de LU 24 para dar su versión de los hechos.

Lescano dice que la casa, ubicada en Av. 27 entre 42 y 44, se la alquiló una persona que lo habría estafado y que los elementos que fueron hallados en su auto no los había tomado él.

“Esa casa la alquilé a una persona que conocí en la playa, no puedo dar su nombre y apellido, esa persona me alquiló la casa a $1000 por día. Él abrió la casa con un solo candado, hicimos el negocio arriba del auto”, manifestó.

“Yo quiero aclarar que no robé nada, hace una semana que estaba ahí viviendo. Algunas cosas estaban en mi baúl, lo que aparece en la foto no es mío, la causa me la puso una persona que no puedo dar el nombre, yo no agarré nada de ahí”, sostuvo.

“La casa la alquilé yo solo, lo único que tengo de la persona que me alquiló la casa es un recibo de alquiler y su nombre y apellido. Los verdaderos dueños de la casa son de Castelar, me detuvieron como un delincuente y me esposaron como un delincuente, yo estaba durmiendo”, expresó.

“Voy a decir algo que no tendría que decir, cuando estaban haciendo la requisa del auto, la policía me sacó de ahí y me llevó para otro lado y no sé lo que hicieron”, finalizó.

Volver